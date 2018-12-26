Шулявский путепровод в Киеве перекроют весной 2019

Фото: Шулявский путепровод (УНИАН)

Согласно расчетам, работы продлятся до трех месяцев

В Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

По его словам, согласно расчетам, работы продлятся до трех месяцев.

Отметим, общественная организация "Шулявский путь" подала иск против КГГА, поскольку считает, что при проведении конкурса были нарушения.

Напомним, в Киеве от 18 августа 2018 года, на время реконструкции были перекрыты съезды с Шулявского путепровода. Реконструкция Шулявского путепровода началась 1 мая 2018року. В связи с этим, в Киеве было изменено движение транспорта.

Также РБК-Украина сообщало о сносе Шулявского путепровода в Киеве.