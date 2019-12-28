В Киеве открыли Шулявский мост

Фото: Шулявский мост (facebook.com/grishyn)

Путепровод открыли после 10 месяцев реконструкции

В Киеве сегодня, 28 декабря, после 10 месяцев реконструкции открыли Шулявский путепровод. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличкой у себя на странице в Facebook.

Кличко заявил, что путепровод "будет много лет эксплуатироваться и снизит транспортную нагрузку" в Киеве.

По данным департамента транспортной инфраструктуры КГГА, движение автобусов №27Тр, 155, 550 будет восстановлено через путепровод. При этом про восстановление движения троллейбусов №22, 27, 30, 42 пообещали сообщить отдельно.

Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом Опубліковано Віталієм Кличком Субота, 28 грудня 2019 р.

Напомним, в феврале 2017 года на Шулявском мосту обвалилась часть бетонного забора. Весной 2019-го Шулявский путепровод полностью перекрыли и начали демонтаж конструкций. Городская власть анонсировала ремонт путепровода, который продлится 2 года.

Также РБК-Украина писало, что Киеврада дополнительно выделила средства на реконструкцию Шулявского моста. По данным издания "Наші гроші", в ноябре ООО "Северо-украинский строительный альянс" получило 88,52 млн гривен из 227,67 млн гривен. В прошлом году эта компания выиграла тендер на строительство моста за 598,5 млн гривен. Ранее руководитель Киевской городской государственной администриции Виталий Кличко подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до более 1 млрд грн сметной стоимости работ.