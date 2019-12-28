Президент подписал закон о добыче янтаря

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Закон ужесточает штрафы за добычу янтаря без разрешения властей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов добычи янтаря. Об этом сообщается на странице законопроекта №2240 на сайте Верховной рады.

Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Законом вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса. Также вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.

Согласно документу, начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит двести необлагаемых налогом минимумов доходов за один гектар земли.

Напомним, Верховная рада приняла закон об урегулировании вопросов добычи янтаря 19 декабря 2019 года. За документ проголосовали 279 парламентариев.

Отметим, Кабинет министров Украины подал в ВР три законопроекта о добыче янтаря. До этого правительство одобрило пакет соответствующих законопроектов.