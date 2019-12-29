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Обмен пленными: пятерых экс-"беркутовцев" передали боевикам

Новости » Политика     29.12.2019 - 16:21
Обмен пленными: пятерых экс-"беркутовцев" передали боевикам
Фото: экс-"беркутовцы" (УНИАН)

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськином, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко

Пятерых экс-"беркутовцев" передали боевикам в рамках обмена пленными на Донбассе. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, передает "Громадське".

Адвокат отметил, что трех экс-"беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского передали боевикам "ДНР", а Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - "ЛНР".

Отметим, в полдень сообщалось, что пятеро экс-"беркутовцев" были на КПВВ "Майорское". Их сегодня ночью освободили из-под стражи в Киевском апелляционном суде.

Также в рамках обмена пленными Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

Кроме того, Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

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