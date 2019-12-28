Кабмин уволил главу АРМА Янчука

Фото: Антон Янчук (РБК-Украина)

Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы АРМА

Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом говорится в распоряжении №1374-р от 27 декабря, передает РБК-Украина.

"Уволить Янчука Антона Владимировича с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в распоряжении.

Напомним, Кабинет министров Украины 7 декабря 2016 года назначил Антона Янчука председателем Национального агентства по розыску и возвращению активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Янчук в 2014 году месяц работал помощником министра юстиции, с июня 2014 года по январь 2015 года - занимал должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции, а с января прошлого года по сегодняшнее время работал заместителем главы Минюста.

В июле конкурсная комиссия по избранию председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, объявила конкурс на должность главы Нацагентства.