ОАЕ готують ППО через погрозу Ірану "тотально знищити" дата-центр OpenAI
Іран пригрозив “тотальним та повним знищенням” величезного дата-центру компанії OpenAI, який будується в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати). Об’єкт є частиною глобального проєкту Stargate з розбудови інфраструктури для штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.
Погроза "тотального знищення"
За даними ЗМІ, Іран попередив про "повне та тотальне знищення" дата-центру OpenAI в Абу-Дабі, який оцінюється приблизно в 30 млрд доларів.
Цей об’єкт, відомий як "Stargate UAE", є частиною масштабного проєкту Stargate вартістю 500 млрд доларів, який підтримує уряд США. Мета проєкту — створення глобальної обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту.
Реакція ОАЕ та заходи безпеки
Експерти вважають, що Об’єднаним Арабським Еміратам, ймовірно, доведеться розгорнути спеціалізовані системи протиповітряної оборони навколо ферми серверів. Територія комплексу займає близько 19,2 квадратних кілометрів в Абу-Дабі. З міркувань безпеки цей об’єкт не відображається на картах Google Maps.
Хто стоїть за проєктом
Stargate UAE є найбільшим розгортанням американської інфраструктури ШІ за межами США. Проєкт реалізує консорціум, до якого входять OpenAI, SoftBank, інвестиційний фонд MGX з Абу-Дабі, а також такі технологічні гіганти, як Nvidia, Oracle та Cisco.
Нагадаємо, війна США та Ізраїлю з Іраном триває вже шостий тиждень. Ситуація навколо Ормузької протоки залишається критичною: Іран фактично закрив її для комерційного судноплавства, що спричинило рекордне зростання цін на нафту.
Українські військові, за заявою президента Зеленського, долучилися до консультацій щодо роботи протоки, ділячись досвідом захисту в Чорному морі.
Тим часом дипломатичні зусилля щодо деескалації поки що безрезультатні. Пакистан звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням дати Ірану ще два тижні для переговорів, заінтригувавши можливим "проривом".
Однак у Конгресі вже заговорили про відставку Трампа після його слів про "загибель цивілізації" у разі подальшої ескалації. Політологи оцінюють, чи завдасть Трамп "пекельного удару" по Ірану, на тлі його ультиматуму: відкрити протоку до вечора 7 квітня або зіткнутися зі знищенням електростанцій.