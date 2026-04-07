У Конгресі заговорили про відставку Трампа після його слів про "загибель цивілізації"

Заклики до усунення президента США Дональда Трампа з посади серед демократів у Конгресі досягли апогею після його слів про те, що в Ірані "загине ціла цивілізація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Законодавці відкрито розглядають можливість імпічменту або навіть усунення Трампа з посади відповідно до 25-ї поправки. До вжиття таких заходів демократів підштовхнули удари по Венесуелі, а тепер і по Ірану цього року.

"25-та поправка існує не просто так; його адміністрація повинна нею скористатися. На кону - доля американських військ, іранського народу та самі основи нашої глобальної системи", - заявив член Палати представників Яссамін Ансарі.

Десятки демократів закликали Трампа піти у відставку після того, як він опублікував повідомлення про те, що "сьогодні вночі загине ціла цивілізація".

Член Палати представників Ільхан Омар написала у соцмережах: "Це неприпустимо. Застосуйте 25-ту поправку. Імпічмент. Відсторонення. Цього божевільного психа треба усунути з посади".

До вечора понад 50 демократів із Палати представників, а також сенатори Ед Маркі і Рон Вайден закликали усунути Трампа з посади шляхом імпічменту або відповідно до 25-ї поправки до Конституції.

Варто зазначити, що 25-та поправка до Конституції США дозволяє віцепрезиденту та більшості членів Кабінету міністрів тимчасово усунути з посади президента, який "не здатний виконувати повноваження та обов'язки своєї посади".

У цьому випадку рішення про усунення має бути підтверджене голосуванням двох третин членів кожної палати Конгресу.

Що передувало

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував нові удари по Ірану. За його словами, "ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи більше не буде відновлена". Президент США зауважив, що не хоче цього, але, додав він, "ймовірно, так і буде"