ОАЭ готовят ПВО из-за угрозы Ирана "тотально уничтожить" дата-центр OpenAI

23:15 07.04.2026 Вт
2 мин
Это часть проекта стоимостью $500 млрд при поддержке правительства США
Екатерина Коваль
ОАЭ готовят ПВО из-за угрозы Ирана "тотально уничтожить" дата-центр OpenAI Фото: логотип компании OpenAI (Getty Images)

Иран пригрозил "тотальным и полным уничтожением" огромного дата-центра компании OpenAI, который строится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Объект является частью глобального проекта Stargate по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Угроза "тотального уничтожения"

По данным СМИ, Иран предупредил о "полном и тотальном уничтожении" дата-центра OpenAI в Абу-Даби, который оценивается примерно в 30 млрд долларов.

Этот объект, известный как "Stargate UAE", является частью масштабного проекта Stargate стоимостью 500 млрд долларов, который поддерживает правительство США. Цель проекта - создание глобальной вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Реакция ОАЭ и меры безопасности

Эксперты считают, что Объединенным Арабским Эмиратам, вероятно, придется развернуть специализированные системы противовоздушной обороны вокруг фермы серверов. Территория комплекса занимает около 19,2 квадратных километров в Абу-Даби. Из соображений безопасности этот объект не отображается на картах Google Maps.

Кто стоит за проектом

Stargate UAE является крупнейшим развертыванием американской инфраструктуры ИИ за пределами США. Проект реализует консорциум, в который входят OpenAI, SoftBank, инвестиционный фонд MGX из Абу-Даби, а также такие технологические гиганты, как Nvidia, Oracle и Cisco.

Напомним, война США и Израиля с Ираном продолжается уже шестую неделю. Ситуация вокруг Ормузского пролива остается критической: Иран фактически закрыл его для коммерческого судоходства, что привело к рекордному росту цен на нефть.

Украинские военные, по заявлению президента Зеленского,присоединились к консультациям по работе пролива, делясь опытом защиты в Черном море.

Тем временем дипломатические усилия по деэскалации пока безрезультатны. Пакистан обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой дать Ирану еще две недели для переговоров, заинтриговав возможным "прорывом".

Однако в Конгрессе уже заговорили об отставке Трампа после его слов о "гибели цивилизации" в случае дальнейшей эскалации. Политологи оценивают, нанесет ли Трамп "адский удар" по Ирану, на фоне его ультиматума: открыть пролив до вечера 7 апреля или столкнуться с уничтожением электростанций.

Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
