Українські військові долучилися до консультацій щодо Ормузької протоки, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Участь у консультаціях щодо протоки

За словами Зеленського, українські військові беруть участь в обговоренні того, як далі функціонуватиме Ормузька протока. Він наголосив, що безпечне мореплавство є глобальною цінністю, і Україна має відповідний досвід захисту в Чорному морі.

"Потрібно, щоб всі у світі це також цінували", - зазначив президент.

Експорт безпекової експертизи

Зеленський також розповів, що Україна працює над постачанням з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу. Це, зокрема, частина нової співпраці: Україна експортує безпеку і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та енергетичної безпеки.

Він зазначив, що країни Близького Сходу, які зараз перебувають у війні, потребували термінової експертизи та реагування.

"Українська експертиза спрацювала, всі це визнають. Як результат - є довготривалі домовленості про безпекову співпрацю", - підкреслив президент.

Плани щодо Європи та Азії

Наступні тижні, за словами Зеленського, будуть присвячені роботі з європейськими партнерами: спільним виробництвам, модернізації оборони, програмам фінансування та координації безпекових дій.

Також є відповідний запит від країн Азії, і президент доручив оперативно його пропрацювати.

Головне, зазначив він, - постійно забезпечувати Україні реальні можливості для захисту.