Українські військові долучилися до консультацій щодо Ормузької протоки, - Зеленський

22:15 07.04.2026 Вт
2 хв
Досвід захисту в Чорному морі тепер використовують для консультацій щодо стратегічної артерії
aimg Катерина Коваль
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Українські військові долучилися до консультацій щодо подальшої роботи Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Росія злякалася успіху України на Близькому Сході та запустила дезінформацію, - Сибіга

Участь у консультаціях щодо протоки

За словами Зеленського, українські військові беруть участь в обговоренні того, як далі функціонуватиме Ормузька протока. Він наголосив, що безпечне мореплавство є глобальною цінністю, і Україна має відповідний досвід захисту в Чорному морі.

"Потрібно, щоб всі у світі це також цінували", - зазначив президент.

Експорт безпекової експертизи

Зеленський також розповів, що Україна працює над постачанням з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу. Це, зокрема, частина нової співпраці: Україна експортує безпеку і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та енергетичної безпеки.

Він зазначив, що країни Близького Сходу, які зараз перебувають у війні, потребували термінової експертизи та реагування.

"Українська експертиза спрацювала, всі це визнають. Як результат - є довготривалі домовленості про безпекову співпрацю", - підкреслив президент.

Плани щодо Європи та Азії

Наступні тижні, за словами Зеленського, будуть присвячені роботі з європейськими партнерами: спільним виробництвам, модернізації оборони, програмам фінансування та координації безпекових дій.

Також є відповідний запит від країн Азії, і президент доручив оперативно його пропрацювати.

Головне, зазначив він, - постійно забезпечувати Україні реальні можливості для захисту.

Нагадаємо, напередодні, 6 квітня, Зеленський заявив, що Україна передала Росії пропозицію про енергетичне перемир’я.

Також 5 квітня в Дамаску відбулася тристороння зустріч Україна-Сирія-Туреччина, де обговорювали оборонне співробітництво та продовольчу безпеку.

Того ж дня президент повідомив, що Росія передала Ірану супутникові розвіддані про понад 50 цивільних енергооб’єктів Ізраїлю.

Ці події відбуваються на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, яка триває шостий тиждень. Іран фактично закрив Ормузьку протоку для комерційного судноплавства, що спричинило рекордне зростання цін на нафту.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатов спеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла