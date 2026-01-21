Янукович отримав ще один вирок, а РФ змінила тактику ударів по Україні: новини за 20 січня

РФ змінила тактику ударів по Україні, а частина запущених ракет - цьогорічного виробництва, - Зеленський

Командувач Повітряних сил ЗСУ на енергетичному селекторі доповів президенту України щодо застосування українських ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.

"Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі США, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики...За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали", - повідомив Зеленський.

Україна закриє небо системою ППО зі штучним інтелектом: WP дізналось терміни

Україна вже за кілька місяців розгорне систему протиповітряної оборони з автономними ракетами під керуванням штучного інтелекту.

Видання з посиланням на слова міністра оборони України Михайла Федорова пише, що українське небо захищатиме нове покоління перехоплювачів повітряних цілей під керуванням ШІ.

Трамп надіслав Зеленському запрошення приєднатися до "Ради миру" щодо Гази, - FT з посиланням на джерела

Як зазначає видання, Володимир Зеленський вагається, оскільки серед запрошених є Путін та інші глави держав, які підтримали війну Росії проти України. Перед тим як прийняти запрошення, український лідер хоче краще зрозуміти, як буде працювати ця Рада.

Федоров: стратегічна ціль України - 50 тисяч втрат РФ щомісяця

За словами міністра оборони Михайла Федорова, минулого місяця Сили оборони ліквідували 35 тисяч російських військових. Наразі Україна вже наблизилася до цього показника.

"Стратегічна ціль - убивати 50 тисяч росіян на місяць. Якщо ми досягнемо цього показника, побачимо, що буде з ворогом", - наголосив міністр.

У Норвегії відмовилися від участі в Раді миру Трампа і назвали причину

Норвегія не приєднається до Ради миру президента США Дональда Трампа. Така ініціатива не відповідає принципам ООН.

"Цілком очевидно, що ми не можемо бути частиною структури, яка кидає виклик ролі ООН і існуючому міжнародному праву. Це було б абсолютно неможливо для нас", - сказав заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Кравік, коментуючи можливість участі Норвегії в Раді миру.

Свириденко: для підприємств харчування підключають генератори

Прем'єр-міністр України доручила ДСНС невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування у випадку раптових відключень.

За її словами, також посилять координацію з виробниками продуктів в регіонах для формування оперативних резервів харчів на випадок потреби розгортання пунктів харчування.

Чорнобильська АЕС вже заживлена від обʼєднаної енергосистеми України, - Міненерго

Вночі були атаковані вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження.

Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів.

Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак.

Янукович заочно отримав ще один вирок. Цього разу у справі про заволодіння угіддями Сухолуччя

За вироком суду ВАКС, колишній президент України Віктор Янукович отримав 15 років ув’язнення за привласнення 17,5 га лісу в Сухолуччі на Київщині. На незаконно привласненій землі було збудовано готельно-ресторанний комплекс для особистого користування.

Суд також ухвалив конфіскацію майна та заборону обіймати державні посади строком на 3 роки