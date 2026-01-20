Захоплення земель Сухолуччя: Янукович отримав ще один вирок до 15 років тюрми

Суд ухвалив ще один вирок для експрезидента України Віктора Януковича. Його визнано винним у заволодінні землею лісового фонду у Сухолуччі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

За що судили

Як зазначається, вирок Януковичу оголосила колегія суддів ВАКС 20 січня 2026 року.

За вироком суду, експрезидента визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та вартістю понад 22 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати державні та адміністративні посади строком на три роки та конфіскацію усього належного майна.

Спільника колишнього президента визнано винуватим у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України), проте суд звільнив його від покарання через закінчення строків притягнення до відповідальності.

Вирок набирає законної сили через 30 днів, якщо його не буде оскаржено в апеляції.

Передумови та схема заволодіння землею

Як повідомляють у САП, у 2007 році колишній Президент, будучи на той момент Прем’єр-міністром, ініціював рішення, що призвели до вибуття із державної власності земельної ділянки Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства.

Для реалізації схеми спільники експрезидента залучали наближених осіб, які зверталися до Київської ОДА із заявами про виділення ділянок до 1 га та зміну їх цільового призначення. Це дозволяло безперешкодно передавати землю фірмі, підконтрольній колишньому Президенту.

У 2009-2011 роках на цій ділянці збудовано готельно-ресторанний комплекс, який експрезидент використовував для особистих потреб.

Розслідування

Розслідування фактів розпочато у 2014 році. Спершу справу вів Департамент спецрозслідувань ГПУ, а пізніше її передано до САП та НАБУ. Оскільки всі обвинувачені перебувають у розшуку, судовий процес проводився in absentia.