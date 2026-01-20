Трамп запросив Зеленського до складу "Ради миру" щодо Гази, - Financial Times

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання, наразі Зеленський вагається погоджуватися, адже серед запрошених є і російський диктатор Володимир Путін та інші глави держав, які підтримали війну РФ проти України.

Перед тим як прийняти запрошення, український лідер прагне отримати роз'яснення щодо принципів роботи даної Ради.

Київ цікавить, чи буде Рада діяти незалежно і чи не замінить вона ті формати переговорів, які вже обговорюються з США в межах мирного плану.

Наразі у Швейцарії триває другий день Всесвітнього економічного форуму. Очікується, що саме в Давосі може відбутися особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Повний список запрошених та умови членства

За даними Bloomberg, Дональд Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам 49 країн та Європейській комісії.

До переліку, крім західних союзників, увійшли Україна, Росія та Білорусь. Хоча Китай не був вказаний у початкових реєстрах, Пекін офіційно підтвердив отримання запрошення.

Президент США планує провести церемонію підписання статуту Ради в Давосі вже у четвер, 22 січня. Документ передбачає, що стандартний термін членства становить три роки. Проте країни, які протягом першого року внесуть понад 1 млрд доларів готівкою на потреби відбудови Гази, отримають право на безстрокове місце у складі органу.