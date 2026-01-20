ua en ru
Зеленський про обстріл РФ: ворог використав оновлену тактику та ракети 2026 року

Вівторок 20 січня 2026 11:51
UA EN RU
Зеленський про обстріл РФ: ворог використав оновлену тактику та ракети 2026 року Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська під час нічного удару по Україні використали оновлену тактику, та застосували ракети 2026 року виробництва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Провів спеціальний енергетичний селектор. Були всі урядові посадовці, які задіяні в ліквідації наслідків, обласна влада, військові, представники енергетичного сектору. В усіх регіонах, де були влучання, вже розпочалися відновлювальні роботи", - заявив Зеленський.

За його словами, станом на зараз найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, у Харкові.

"Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Триває відновлення в Рівненській області", - додав президент України.

Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.

"Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики", - зазначив він.

За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Тому важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали.

"Доручив Прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, вночі росіяни здійснили комбінований удар по Україні, застосувавши дрони та ракети різних типів.

Зазначається, що найскладніша ситуація після нічного масованого удару росіян залишається у столичному регіоні – у Києві та області. До відновлення електро- та теплопостачання залучені бригади з інших регіонів.

Більше подробиць про комбінований удар російських військ по Україні в ніч на 20 січня – у матеріалі РБК-Україна.

