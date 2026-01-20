Уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту
В умовах обмеженого енергопостачання уряд посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством. Наразі запасів достатньо, а ситуація - контрольована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.
Координація продовольчої безпеки через Мінекономіки
Свириденко наголосила, що Міністерство економіки відповідає за координацію роботи з виробниками та торговими мережами. На базі відомства діє спеціальний штаб, роботу якого спрямовують Олексій Соболев і Тарас Висоцький.
Прем’єр запевнила, що на всі запити бізнесу щодо допомоги держава реагуватиме невідкладно.
Допомога виробникам у разі раптових відключень
Глава уряду доручила ДСНС терміново опрацювати механізми короткотермінового енергоживлення підприємств, які виробляють базові продукти харчування, у разі раптових відключень електроенергії.
Також ДСНС посилить координацію з виробниками в регіонах для формування оперативних резервів продовольства, зокрема на випадок розгортання пунктів харчування.
Запуск власної генерації на підприємствах
Окремо Свириденко доручила Міненерго та НКРЕКП забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які вже є у виробників продуктів харчування, але досі не введені в експлуатацію.
За її словами, уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб прискорити цей процес.
Заклик до торгових мереж
Прем’єр-міністр також звернулася до торгових мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування. Вона підкреслила, що це питання загальної економічної стійкості країни.
Мінекономіки опрацьовує додаткові заходи підтримки українських виробників у цьому напрямку.
"Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована", - заявила вона.
Надзвичайний стан в енергетиці
Про запровадження надзвичайної ситуації в енергетичній сфері в Україні повідомили ще 13 січня - рішення ухвалили через ускладнення з електропостачанням та сильні морози.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що можливе пом’якшення комендантської години, однак воно стосуватиметься лише окремих регіонів. В уряді також вирішили надати будинкам з електроопаленням статус об’єктів критичної інфраструктури, щоб убезпечити їх від відключень.
У МВС пояснили, що послаблення комендантської години можливе саме там, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 16 січня, дозволивши регіональній владі встановлювати гнучкіші правила.
Паралельно триває аудит Пунктів незламності та оновлено порядок їхньої роботи, аби люди мали постійний доступ до тепла, електроенергії й допомоги в умовах морозів та відновлення енергосистеми.