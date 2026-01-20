Уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту

В умовах обмеженого енергопостачання уряд посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством. Наразі запасів достатньо, а ситуація - контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

Координація продовольчої безпеки через Мінекономіки

Свириденко наголосила, що Міністерство економіки відповідає за координацію роботи з виробниками та торговими мережами. На базі відомства діє спеціальний штаб, роботу якого спрямовують Олексій Соболев і Тарас Висоцький.

Прем’єр запевнила, що на всі запити бізнесу щодо допомоги держава реагуватиме невідкладно.

Допомога виробникам у разі раптових відключень

Глава уряду доручила ДСНС терміново опрацювати механізми короткотермінового енергоживлення підприємств, які виробляють базові продукти харчування, у разі раптових відключень електроенергії.

Також ДСНС посилить координацію з виробниками в регіонах для формування оперативних резервів продовольства, зокрема на випадок розгортання пунктів харчування.

Запуск власної генерації на підприємствах

Окремо Свириденко доручила Міненерго та НКРЕКП забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які вже є у виробників продуктів харчування, але досі не введені в експлуатацію.

За її словами, уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб прискорити цей процес.

Заклик до торгових мереж

Прем’єр-міністр також звернулася до торгових мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування. Вона підкреслила, що це питання загальної економічної стійкості країни.

Мінекономіки опрацьовує додаткові заходи підтримки українських виробників у цьому напрямку.

"Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована", - заявила вона.