Головна » Життя » Суспільство

Уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту

Україна, Вівторок 20 січня 2026 15:39
UA EN RU
Уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В умовах обмеженого енергопостачання уряд посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством. Наразі запасів достатньо, а ситуація - контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

Координація продовольчої безпеки через Мінекономіки

Свириденко наголосила, що Міністерство економіки відповідає за координацію роботи з виробниками та торговими мережами. На базі відомства діє спеціальний штаб, роботу якого спрямовують Олексій Соболев і Тарас Висоцький.

Прем’єр запевнила, що на всі запити бізнесу щодо допомоги держава реагуватиме невідкладно.

Допомога виробникам у разі раптових відключень

Глава уряду доручила ДСНС терміново опрацювати механізми короткотермінового енергоживлення підприємств, які виробляють базові продукти харчування, у разі раптових відключень електроенергії.

Також ДСНС посилить координацію з виробниками в регіонах для формування оперативних резервів продовольства, зокрема на випадок розгортання пунктів харчування.

Запуск власної генерації на підприємствах

Окремо Свириденко доручила Міненерго та НКРЕКП забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які вже є у виробників продуктів харчування, але досі не введені в експлуатацію.

За її словами, уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб прискорити цей процес.

Заклик до торгових мереж

Прем’єр-міністр також звернулася до торгових мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування. Вона підкреслила, що це питання загальної економічної стійкості країни.

Мінекономіки опрацьовує додаткові заходи підтримки українських виробників у цьому напрямку.

"Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована", - заявила вона.

Надзвичайний стан в енергетиці

Про запровадження надзвичайної ситуації в енергетичній сфері в Україні повідомили ще 13 січня - рішення ухвалили через ускладнення з електропостачанням та сильні морози.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що можливе пом’якшення комендантської години, однак воно стосуватиметься лише окремих регіонів. В уряді також вирішили надати будинкам з електроопаленням статус об’єктів критичної інфраструктури, щоб убезпечити їх від відключень.

У МВС пояснили, що послаблення комендантської години можливе саме там, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 16 січня, дозволивши регіональній владі встановлювати гнучкіші правила.

Паралельно триває аудит Пунктів незламності та оновлено порядок їхньої роботи, аби люди мали постійний доступ до тепла, електроенергії й допомоги в умовах морозів та відновлення енергосистеми.

Блекаут Юлія Свириденко
