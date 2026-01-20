Федоров: стратегічна ціль України - 50 тисяч втрат РФ щомісяця
Одна зі стратегічних цілей України у війні - це завдавати Росії втрат на рівні 50 тисяч військових щомісяця. Наразі Україна вже наблизилася до цього показника.
Як повідомляє РБК-Україна, про це зазначив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з медіа.
Стратегічна ціль
За словами Федорова, минулого місяця Сили оборони ліквідували 35 тисяч російських військових, і всі ці втрати мають відеопідтвердження.
"Стратегічна ціль - убивати 50 тисяч росіян на місяць. Якщо ми досягнемо цього показника, побачимо, що буде з ворогом", - наголосив міністр.
Він додав, що Росія сприймає людей як витратний ресурс, однак проблеми з його відновленням уже стають очевидними.
Західні консультанти та власний бойовий досвід
У формуванні воєнної стратегії Україна співпрацює з міжнародними аналітичними центрами - CSIS, RAND та британським RUSI, а також активно залучає військових із реальним бойовим досвідом.
Крім того, Міноборони має власний бойовий підрозділ, який бере участь у боях, що дозволяє ухвалювати рішення на основі реальної ситуації на фронті, а не кабінетних звітів.
Дані з поля бою і "математика війни"
Федоров зазначив, що Міністерство оборони володіє детальними та верифікованими даними про втрати ворога завдяки системі Армія дронів.Бонус (єБали - ред.), яка стала ключовим інструментом обліку уражень.
Україна, за його словами, чітко розуміє:
- які підрозділи та види зброї найефективніші;
- на яку глибину завдаються ураження;
- скільки живої сили й техніки знищується щодня.
"Ми знаємо про війну з поля бою, а не з кабінетів. Але війна - це не лише бойові дії, це також менеджмент, логістика, постачання, когнітивна війна", - каже він.
Дрони, перехоплювачі та оборонні інновації
Федоров нагадав, що Україна першою запустила масштабний R&D у режимі реального часу - зокрема щодо перехоплювачів дронів. Уже цього місяця у військо буде поставлено 40 тисяч перехоплювачів.
Також серед ключових досягнень:
- запуск платформи Brave1, найбільшого ангельського інвестора в український defense tech;
- відкриття ринків дронів, РЕБів, боєприпасів;
- створення маркетплейсу оборонних рішень;
- масштабна робота зі Starlink.
Завдання - зробити війну непосильною для РФ
Міністр наголосив, що президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання - зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе витримати. Йдеться про зупинку ворога в небі й на землі, посилення асиметричних та кіберударів, а також тиск на російську економіку.
"Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє", - підсумував Федоров.
Втрати РФ
Нещодавно британська розвідка оприлюднила нові дані про масштаби втрат російської армії у війні проти України. Цифри свідчать про різке зростання людських втрат на тлі активних наступів РФ наприкінці 2025 року.
За останніми даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 228 570 осіб.