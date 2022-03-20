Новый раунд переговоров с Россией, отстранение Путина и возможный преемник: итоги 25-го дня войны

Завтра может состояться очередной раунд переговоров России и Украины, элиты РФ рассматривают варианты отстранения Путина, а Зеленский считает недопустимым отказ от Крыма и Донбасса.

Подробнее о главных заявлениях 25-го дня войны России против Украины - читайте в материале РБК-Украина .

Переговоры Украины и РФ: очередной раунд может состояться завтра

Завтра в онлайн-режиме может состояться очередной 5-й раунд переговоров между Украиной и Россией. Как рассказал в комментарии Украинской правде член делегации, глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, переговоры экстренных групп украинской и российской сторон продолжаются каждый день.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью американскому каналу MSNBC заявил о том, что Украина никогда не пойдет ни на какие компромиссы, если речь идет о независимости, целостности и суверенности нашей страны.

А Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что наблюдается сближение позиций украинской и российской сторон по критическим вопросам в ходе переговоров.

"Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", - отметил он.

Зеленский о Крыме, Донбассе и переговорах с Путиным

Владимир Зеленский заявил о том, что он исключает любые территориальные уступки. Он считает недопустимым отказ от Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Не может быть никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ, он не встречал российских солдат букетом цветов, он встречал их храбро, он встречал их с оружием в руках", - отметил он.

Также президент Украины считает, что только переговоры могут положить конец войне и он готов встретится с Путиным. Вместе с тем, по его словам, провал переговоров может стать началом третьей мировой войны.

"Мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность договориться о возможности разговора с Путиным. Но если эти попытки потерпят неудачу, это будет означать, что это третья мировая война", - заявил Зеленский.

Варианты отстранения Путина и возможный преемник

По информации украинской разведки, российская элита рассматривает варианты отстранения Путина. Среди них - отравление, внезапная болезнь или несчастный случай.

"Их цель - скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине", - говорится в сообщении ГУР.

Также украинская разведка не исключает, что недавний слив места расположения “кадыровцев” в Киевской области и раскрытие данных о них может быть связан с попыткой наладить взаимодействие элит РФ с Украиной.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Украины, преемником Путина может стать глава ФСБ Александр Бортников.

"Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ - роковые просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и способность украинской армии", - говорится в сообщении.

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