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Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 марта 2022 11:39
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

По данным украинской разведки, российская элита рассматривает на сегодня несколько вариантов отстранения президента Владимира Путина от власти. Среди них отравление, внезапная болезнь и несчастный случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка отмечает, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется влиятельная оппозиция к Путину.

"Их цель - скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, директор ФСБ Александр Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти - отравление, внезапная болезнь и другие сценарии.

"Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний «слив» расположения чеченских подразделений на севере Киева. Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние (главы Чечни, - ред.) Рамзана Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ", - добавили в разведке.

Напомним, ранее экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина заявил, что считает вполне возможным свержение режима Путина.

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Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
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