Ермак назвал позиции, по которым Украина никогда не уступит в переговорах
Андрей Ермак (Фото: rbc.ua)
Руководитель Офиса Президента Украины заявил, что Украина никогда не пойдет на компромисс в обмен на независимость, целостность и суверенитет украинского государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака на телеканале MSNBC.
"Это недопустимо и невозможно", - резко отметил Андрей Ермак во время интервью американскому кабельному телеканалу MSNBC.
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