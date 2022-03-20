Ермак назвал позиции, по которым Украина никогда не уступит в переговорах

Руководитель Офиса Президента Украины заявил, что Украина никогда не пойдет на компромисс в обмен на независимость, целостность и суверенитет украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака на телеканале MSNBC.

"Это недопустимо и невозможно", - резко отметил Андрей Ермак во время интервью американскому кабельному телеканалу MSNBC.

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