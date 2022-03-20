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Ермак назвал позиции, по которым Украина никогда не уступит в переговорах

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 марта 2022 06:35
Ермак назвал позиции, по которым Украина никогда не уступит в переговорах Андрей Ермак (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Офиса Президента Украины заявил, что Украина никогда не пойдет на компромисс в обмен на независимость, целостность и суверенитет украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака на телеканале MSNBC.

"Это недопустимо и невозможно", - резко отметил Андрей Ермак во время интервью американскому кабельному телеканалу MSNBC.

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