Новий раунд переговорів з Росією, відсторонення Путіна і можливий наступник: підсумки 25-го дня війни

Завтра може відбутися черговий раунд переговорів Росії і України, еліти РФ розглядають варіанти відсторонення Путіна, а Зеленський вважає неприпустимою відмову від Криму і Донбасу.

Детальніше про головні заяви 25-го дня війни Росії проти України - читайте в матеріалі РБК-Україна .

Переговори України і РФ: черговий раунд може відбутися завтра

Завтра в онлайн-режимі може відбутися черговий 5-й раунд переговорів між Україною і Росією. Як розповів у коментарі Українській правді член делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, переговори екстрених груп української та російської сторін тривають щодня.

Глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю американському каналу MSNBC заявив про те, що Україна ніколи не піде ні на які компроміси, якщо мова йде про незалежність, цілісність і суверенність нашої країни.

А міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що спостерігається зближення позицій української та російської сторін з критичних питань в ході переговорів.

"Спостерігається зближення позицій обох сторін з важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже збігаються за першими чотирма пунктами. Деякі питання потрібно вирішувати на рівні керівників", - зазначив він.

Зеленський про Крим, Донбас і переговори з Путіним

Володимир Зеленський заявив про те, що він виключає будь-які територіальні поступки. Він вважає неприпустимою є відмова від Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Не може бути ніяких компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, він не зустрічав російських солдатів букетом квітів, він зустрічав їх хоробро, він зустрічав їх зі зброєю в руках", - зазначив він.

Також президент України вважає, що тільки переговори можуть покласти край війні і він готовий зустрінеться з Путіним. Разом з тим, за його словами, провал переговорів може стати початком третьої світової війни.

"Ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість домовитися про можливість розмови з Путіним. Але якщо ці спроби зазнають невдачі, це означатиме, що це третя світова війна", - заявив Зеленський.

Варіанти відсторонення Путіна і можливий наступник

За інформацією української розвідки, російська еліта розглядає варіанти відсторонення Путіна. Серед них-отруєння, раптова хвороба або нещасний випадок.

"Їх мета-якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні",-йдеться в повідомленні ГУР.

Також українська розвідка не виключає, що недавній злив місця розташування "кадирівців" в Київській області і розкриття даних про них може бути пов'язаний зі спробою налагодити взаємодію Еліт РФ з Україною.

Крім того, за даними Головного управління розвідки України, наступником Путіна може стати глава ФСБ Олександр Бортніков.

"Примітно, що саме Бортніков останнім часом потрапив в опалу з боку російського диктатора. Офіційна причина Опали керівника ФСБ-фатальні прорахунки у війні проти України. Саме Бортніков і його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України і здатність української армії", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: