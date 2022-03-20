Чавушоглу о переговорах России и Украины: есть сближение по критическим вопросам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает сближение позиций по критическим вопросам на переговорах России и Украины. Но часть вопросов нужно решать на уровне лидеров этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Hurriyet .

"Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", - отметил Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.

"Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно", - добавил он.