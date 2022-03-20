Чавушоглу о переговорах России и Украины: есть сближение по критическим вопросам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает сближение позиций по критическим вопросам на переговорах России и Украины. Но часть вопросов нужно решать на уровне лидеров этих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Hurriyet.
"Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", - отметил Чавушоглу.
Он также подчеркнул, что если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.
"Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно", - добавил он.
Напомним, до этого президент России Владимир Путин назвал условия для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, ранее президент Швейцарии Игнацио Кассис предложил роль посредника прекращения войны России против Украины и провести в его стране переговоры.
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