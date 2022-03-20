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Чавушоглу о переговорах России и Украины: есть сближение по критическим вопросам

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 20 марта 2022 09:59
Чавушоглу о переговорах России и Украины: есть сближение по критическим вопросам Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает сближение позиций по критическим вопросам на переговорах России и Украины. Но часть вопросов нужно решать на уровне лидеров этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Hurriyet.

"Наблюдается сближение позиций обеих сторон по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", - отметил Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.

"Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно", - добавил он.

Напомним, до этого президент России Владимир Путин назвал условия для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, ранее президент Швейцарии Игнацио Кассис предложил роль посредника прекращения войны России против Украины и провести в его стране переговоры.

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Мевлют Чавушоглу Война России против Украины
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