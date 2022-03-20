ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ разрушили план Кремля по захвату крупных украинских городов, - американские аналитики

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 05:17
ВСУ разрушили план Кремля по захвату крупных украинских городов, - американские аналитики Фото: военнослужащий возле баррикад на въезде в город Житомир (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Украинские военные разрушили российский план по захвату власти в Украине. Военная кампания РФ была направлена на проведение воздушно-десантных и механизированных операций по захвату Киева, Харькова, Одессы и других крупных украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американских аналитиков из Института по изучению войны.

По данным аналитического центра, российские войска продолжают ограниченно продвигаться в некоторых частях театра военных действий, но маловероятно, что они смогут таким образом захватить свои цели.

Эксперты считают, что в этой ситуации Россия могла бы сделать паузу, разработать новый план действий и накопить дополнительные ресурсы. Вместо этого Кремль продолжает внедрять небольшие группы подкреплений в попытках достичь своих целей, но этого у него не получится.

Кроме того, аналитики полагают, что окончательное падение Мариуполя вряд ли высвободит достаточно боевой мощи России, чтобы резко изменить исход первоначальной кампании по захвату крупных городов Украины.

Также они высказались о тупике - состояний войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, принципиально не меняющие обстановки.

По словам Институт по изучению войны, такие операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

"Если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей, даже если украинские силы будут наносить потери российским военным", - говорят аналитики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бездарности российских военных.

Мы также писали о том, что российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться в сторону Киева, но этого им сделать не удалось, поэтому они перешли к обороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль Война России против Украины
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе