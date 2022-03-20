Зеленский об отказе от Крыма и Донбасса: Украина не готова к таким компромиссам

Президент Украины Владимир Зеленский исключает любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности. В частности, не допустим отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире CNN .

По его словам, есть компромиссы, к которым Украина не может быть готова как независимое государство.

"Не может быть никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ, он не встречал российских солдат букетом цветов, он встречал их храбро, он встречал их с оружием в руках", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Москва "не может насильно заискивать перед гражданами другой страны".

"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", - добавил президент.