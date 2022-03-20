Снова из ФСБ. Назван возможный преемник Путина в случае его отстранения, - разведка

По данным украинской разведки, в случае отстранения президента России Владимира Путина от власти его преемником может стать действующий директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. По крайней мере, такой вариант рассматривают представители российской элиты.

Украинская разведка утверждает, что определенная часть российской политической элиты рассматривает Бортникова в качестве преемника Путина.

"Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ - роковые просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и способность украинской армии", - говорится в сообщении.

Отметим, сам Путин также перешел на высшие должностные позиции с поста директора ФСБ, которую от возглавлял в 1999 году перед назначением премьер-министром, а в последствии - и.о. президента России. Работал на спецслужбы (КГБ СССР) еще с середины 1970-х.