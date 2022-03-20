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Зеленский о переговорах с Путиным: если они провалятся, это будет означать третью мировую войну

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 марта 2022 16:53
Зеленский о переговорах с Путиным: если они провалятся, это будет означать третью мировую войну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести прямые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что, если беседа сложится неудачно, это может стать началом третьей мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы государства изданию CNN.

Зеленский уверен, что только переговоры могут положить конец войне в Украине. Он заявил, что готов лично сесть за стол переговор с Путиным.

"Я готов к переговорам. Я был готов последние два года. И без переговоров мы не можем закончить эту войну", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что переговоры между Украиной и Россией будут продолжаться, поскольку это шанс остановить гибель мирного населения.

"Все люди, которые думают, что этот диалог поверхностный, и что он ничего не решит, просто не понимают, что это очень ценно... Я не могу рассказать вам о результатах этих переговоров, но мы ежедневно теряем людей, невинных людей. Российские силы пришли, чтобы истребить нас, убить нас. И мы продемонстрировали достоинство нашего народа, и нашей армии, мы умеем нанести мощный удар, умеем нанести ответный удар", - ответил Зеленский.

Однако он подчеркнул, что Украина должна использовать все шансы для завершения войны, иначе это может перерасти в более масштабный конфликт.

"Мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность договориться о возможности разговора с Путиным. Но если эти попытки потерпят неудачу, это будет означать, что это третья мировая война", - акцентировал президент.

Напомним, по информации СМИ, завтра украинская и российская делегации проведут пятый раунд переговоров. Они пройдут в виртуальном формате.

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