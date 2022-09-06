Новый премьер Британии и очередные обстрелы ЗАЭС россиянами: новости за 5 сентября

Война России против Украины: главные новости

В Британии объявили имя нового премьера

В понедельник, 5 сентября, в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующий глава МИД Британии Лиз Трасс.

Трасс получила 81 326 голосов против 60 399 за ее конкурента Риши Сунака.

Россияне продолжают обстреливать ЗАЭС: один реактор отключен от сети

Российские войска в последние несколько дней возобновили интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Из-за этого от сети был отключен шестой энергоблок.

При этом была отключена последняя ЛЭП, которая которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины.

Оккупанты из "Ураганов" нанесли удар по Криворожскому району: есть погибшая и раненые

В понедельник после обеда, 5 сентября, российские оккупанты нанесли удары из "Ураганов" по Криворожскому району Днепропетровской области.

В результате обстрела в Апостолове погибла пожилая женщина. Также по предварительной информации, три человека ранены. Все они в больнице в тяжелом состоянии.

У Зеленского попросили жителей Крыма начать подготовку к деоккупации

Жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас необходимо начинать подготовку к периоду деоккупации, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он призвал жителей полуострова обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки.

Ученые смоделировали новый прогноз перемещения радиации в случае аварии на ЗАЭС

В случае условной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины и нескольких стран Европы.

Исследование составляли в условиях, при которых "авария" на ЗАЭС началась в 17:33 4 сентября.

Не только Херсон. Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУ

Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. У защитников есть множественные направления для контрнаступательных действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Днем до +23, а ночью заморозки: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 6 сентября, погода в Украине будет облачной и без осадков, днем прогреется до +23 градусов. Ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.