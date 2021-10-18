Новые "красные" зоны и План обороны Украины: новости за выходные

Четыре области переходят в "красную" зону, в Киеве на даче нашли мертвым дипломата, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Подробнее о том, что произошло на выходных, 14-17 октября, - в материале РБК-Украина.

Новые "красные" зоны и поезда по COVID-сертификатам. Каким будет карантин на новой неделе

С 18 октября в "красную" зону переходят четыре области - Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровкая. Отметим, Херсонская область в "красной" зоне еще с 15 октября. Таким образом, с понедельника "красными" будут уже пять регионов.

Согласно правилам адаптивного карантина, в "красной" зоне запрещена работа ТРЦ, рынков, кафе, кинотеатров, запрещены массовые мероприятия. Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, почты, банков, аптек и ветклиник. При этом, по новым правилам, при условии 100-й вакцинации персонала и посетителей ограничений можно избежать. Подробнее о том, что будет с карантином на следующей неделе - в материале РБК-Украина.

ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности. Поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста" оккупантов.

"Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - заявил главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

План обороны, две стратегии и новые санкции: что приняли на заседании СНБО

В Офисе президента в пятницу вечером, 15 октября, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В ходе заседания впервые в истории государства был принят План обороны Украины. Также на заседании СНБО приняли Стратегию биозащиты, которая, в частности, должна помочь в борьбе с коронавирусом. Помимо того, СНБО расширил санкционный список за организацию и проведение российских "выборов" в Государственную думу на территории оккупированных Крыма и Донбасса. https://www.rbc.ua/rus/news/snbo-prinyal-novye-sanktsii-rossiyskih-vybory-1634317923.html Еще на заседание решили запретить деятельность в Украине российской сети супермаркетов MERE. Подробнее – на РБК-Украина

Зеленский допустил обмен Медведчука на пленных в РФ и назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность обмена подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на пленных в России. Однако, по его словам, для этого нужно, чтобы у Медведчука подтвердили российское гражданство.

"Виктор Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине", - заявил Зеленский.

В Киеве на даче нашли мертвым дипломата

В Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили погибшим дипломата. Им оказался Виктор Крыжановский. Об этом сообщил собеседник РБК-Украина в правоохранительных органах.

По словам собеседника, предварительно установлено, что дипломат умер в результате несчастного случая. Виктор Крыжановский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года - специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

СБУ опубликовала видео допроса задержанного на Донбассе боевика

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса задержанного на Донбассе Андрея Косяка - боевика так называемой "Луганской народной республики". По версии украинской стороны, он проводил разведку позиций ВСУ. На допросе мужчина подтвердил, что является сотрудником Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня со стороны оккупантов "ЛНР".

По данным СБУ, Косяк на линии разграничения возле КПВВ "Золотое" нарушил договоренности в рамках ТКГ, поскольку должен был обеспечивать разминирование участка для открытия пункта пропуска. Задержанный является участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР". Является уроженцев Алчевска, подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

В ПриватБанке ввели ограничения на переводы

ПриватБанк установил новые правила денежных переводов с карты на карту. Новые ограничения введены для противодействия отмыванию средств и затронут только тех клиентов, которые совершают более 100 таких операций в месяц.

Ограничение на операции по переводу средств с карты на карту коснутся как международные переводы, так и в пределах Украины. Теперь будет установлен лимит для отправителя: не более 25 переводов в месяц на международные переводы, и не более 100 операций по переводу средств с карты на карту в пределах Украины.

Украину затянет холодными дождями: где будет самая отвратительная погода

Погода в Украине уже с понедельника, 18 октября принесет холодные дожди на значительные территории. Дневная температура будет около +10 градусов, а ночью местами снижаться до нуля. Но во второй половине недели нас ждет потепление.

Что будет с погодой в стране с 18 по 21 октября - читайте в прогнозе на Styler.