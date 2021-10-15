СНБО ввел новые санкции за российские "выборы" в Крыму и на Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) расширил санкционный список против лиц, которые принимали и организовывали "выборы" РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе. В перечень добавлены более 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова .

"Принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании и обеспечивающих выборы на территории Крыма и на Донбассе. Сегодня против 237 человек были применены санкции", - сказал он.

Напомним, на заседании СНБО 17 сентября было принято решение ввести санкции за проведение выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 5 октября утвердил решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Крыму и на Донбассе.