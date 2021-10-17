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ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе: что случилось

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Донбасс, Воскресенье 17 октября 2021 17:19
ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе: что случилось Фото: ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Валерия Полищук

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности. Поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста" оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - заявил главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

При этом он добавил, наблюдатели пока не чувствуют угрозу со стороны "протестующих".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал блокирование миссии ОБСЕ на российской границе разрушительным ударом по минским договоренностям.

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