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СБУ опубликовала видео допроса задержанного на Донбассе боевика

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Донбасс, Четверг 14 октября 2021 15:27
СБУ опубликовала видео допроса задержанного на Донбассе боевика Фото: задержанный боевик (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса задержанного на Донбассе Андрея Косяка - боевика так называемой "Луганской народной республики". По версии украинской стороны, он проводил разведку позиций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На допросе мужчина подтвердил, что является сотрудником Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня со стороны оккупантов "ЛНР".

По данным СБУ, Косяк на линии разграничения возле КПВВ "Золотое" нарушил договоренности в рамках ТКГ, поскольку должен был обеспечивать разминирование участка для открытия пункта пропуска.

Задержанный является участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР". Является уроженцев Алчевска, подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

СБУ отмечает, что в 2014 году Косяк вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР", впоследствии был закреплен за минометным взводом и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

При задержании боевик имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК. Отметим, оккупанты настаивают, что мужчина не был вооружен.

Задержанному сообщили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил, что задержание Косяка осложнит процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

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Служба безопасности Украины ЛНР
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