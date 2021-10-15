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На заседании СНБО утвердили две новые стратегии: Данилов рассказал какие

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Киев, Пятница 15 октября 2021 20:59
На заседании СНБО утвердили две новые стратегии: Данилов рассказал какие Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) были приняты две новых стратегии. Речь шла о биологической защите и информационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Еще один вопрос, который рассматривался, - это стратегия биологической защиты. Вы знаете, какие болезни бушуют в мире, они стали для нас вызовом", - сказал Данилов.

Он уточнил, что эта стратегия утверждена СНБО для возможности урегулировать данную сферу и чтобы все органы могли реагировать на возникающие вызовы.

Секретарь СНБО добавил, что вторая стратегия, утвержденная на заседании, касается информационной безопасности. По его словам, в ходе обсуждения этого вопроса возникли дискуссии.

"Речь идет об информационной безопасности, потому что вы знаете, что есть агрессия РФ на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на Украину. Эта стратегия была принята на заседании СНБО", - добавил он.

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СНБО Алексей Данилов
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