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СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины

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Пятница 15 октября 2021 20:06
СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории утвердили План обороны Украины. Документ утвердили 15 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

По словам Данилова, над документом работали два года.

"Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - пояснил секретарь СНБО.

Других деталей по документу он не озвучил.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созвал на 15 октября очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, во время которого должны были рассмотреть ряд вопросов.

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СНБО Алексей Данилов
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