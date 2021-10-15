СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории утвердили План обороны Украины. Документ утвердили 15 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова .

По словам Данилова, над документом работали два года.

"Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - пояснил секретарь СНБО.

Других деталей по документу он не озвучил.