СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории утвердили План обороны Украины. Документ утвердили 15 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
По словам Данилова, над документом работали два года.
"Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - пояснил секретарь СНБО.
Других деталей по документу он не озвучил.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созвал на 15 октября очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, во время которого должны были рассмотреть ряд вопросов.