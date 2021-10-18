Нові "червоні" зони і План оборони України: новини за вихідні

Чотири області переходять в "червону" зону, в Києві на дачі знайшли мертвим дипломата, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 14-17 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна.

Нові "червоні" зони і поїзди за COVID-сертифікатами. Яким буде карантин наступного тижня

З 18 жовтня в "червону" зону переходять чотири області - Одеська, Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Зазначимо, Херсонська область в "червоній" зоні ще з 15 жовтня. Таким чином, з понеділка "червоними" будуть вже п'ять регіонів.

Згідно з правилами адаптивного карантину, в "червоній" зоні заборонена робота ТРЦ, ринків, кафе, кінотеатрів, заборонені масові заходи. Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, пошти, банків, аптек і ветклінік. При цьому, за новими правилами, за умови 100-ї вакцинації персоналу і відвідувачів обмежень можна уникнути. Детальніше про те, що буде з карантином наступного тижня - в матеріалі РБК-Україна.

ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі: що сталося

ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить "акція протесту" окупантів.

"Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції", - заявив головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

План оборони, дві стратегії та нові санкції: що сьогодні ухвалили на засіданні РНБО

У Офісі президента в п’ятницю ввечері 15 жовтня, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Вперше в історії держави було ухвалено План оборони України. Також на засіданні РНБО ухвалили Стратегію біозахисту, яка, зокрема, має допомогти у боротьбі з коронавірусом. Окрім того, РНБО розширила санкційний список за організацію та проведення російських "виборів" до Державної думи на території окупованих Криму та Донбасу. https://www.rbc.ua/ukr/news/snbo-prinyal-novye-sanktsii-rossiyskih-vybory-1634317923.html Ще на засіданні РНБО вирішили заборонити діяльність в Україні російської мережі супермаркетів MERE. РБК-Україна зібрало головні питання, які обговорили на РНБО.

Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених у РФ і назвав умову

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість обміну підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука на полонених в Росії. Однак, за його словами, для цього потрібно, щоб у Медведчука підтвердили російське громадянство.

"Віктор Медведчук - громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні", - заявив Зеленський.

В Києві на дачі знайшли мертвим дипломата

В Києві на дачному масиві Осокорки виявили загиблим дипломата. Ним виявився Віктор Крижанівський. Про це повідомив співрозмовник РБК-Україна у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, попередньо встановлено, що дипломат помер в результаті нещасного випадку. Віктор Крижанівський працював у дипломатичній службі з 1992 року. З 2010 року був послом України в Естонії, а з 2017 року - спеціальним представником України з придністровського врегулювання.

СБУ опублікувала відео допиту затриманого на Донбасі бойовика

Служба безпеки України опублікувала відео допиту затриманого на Донбасі Андрія Косяка - бойовика так званої "Луганської народної республіки". За версією української сторони, він проводив розвідку позицій ЗСУ. На допиті чоловік підтвердив, що є співробітником Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню з боку окупантів "ЛНР".

За даними СБУ, Косяк на лінії розмежування біля КПВВ "Золоте" порушив домовленості в рамках ТКГ, оскільки мав забезпечувати розмінування ділянки для відкриття пункту пропуску. Затриманий є учасником одного з підрозділів "6 окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Матвія Платова народної міліції ЛНР". Є уродженцем Алчевська, підозрюється у скоєнні умисного вбивства у 2010 році.

У Приватбанку ввели обмеження на перекази

ПриватБанк встановив нові правила грошових переказів з картки на картку. Нові обмеження введені для протидії відмиванню коштів і торкнуться тільки тих клієнтів, які здійснюють понад 100 таких операцій на місяць.

Обмеження на операції з переказу коштів з картки на картку торкнуться як міжнародні перекази, так і в межах України. Тепер буде встановлено ліміт для Відправника: не більше 25 переказів на місяць на міжнародні перекази, і не більше 100 операцій з переказу коштів з картки на картку в межах України.

Україну затягне холодними дощами: де буде найогидніша погода

Погода в Україні вже з понеділка, 18 жовтня принесе холодні дощі на значні території. Денна температура буде близько + 10 градусів, а вночі місцями знижуватися до нуля. Але в другій половині тижня нас чекає потепління.

Що буде з погодою в країні з 18 по 21 жовтня - читайте в прогнозі на Styler.