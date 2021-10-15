ru ua
Пт, 15 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Российские супермаркеты MERE больше не будут работать в Украине: СНБО ввел санкции

Новина українською →
Пятница 15 октября 2021 20:23
Российские супермаркеты MERE больше не будут работать в Украине: СНБО ввел санкции Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил санкции против российской компании MERE. Последний в Украине супермаркет будет закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, российская компания уйдет из Украины. Последний магазин MERE, как уточнил секретарь СНБО, остался и до сих пор работает в Белой Церкви.

"Применены санкции в отношении компании MERE. Она после заседания СНБО не сможет работать на территории нашей страны", - сказал Данилов.

На уточняющие вопросы о закрытии супермаркетов, секретарь СНБО добавил, что "они работают в Крыму, и именно поэтому попали под наши санкции".

Отметим, что в сентябре он заявлял, что сеть MERE "в нашей стране работать не будет".

В начале лета в украинских СМИ появилось заявление директора по развитию сети MERE в Украине Артема Хоменко о том, что в июне возобновит свою работу супермаркет в Николаеве, после чего планируется открытие еще нескольких десятков магазинов.

Данилов тогда заявил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможный.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Алексей Данилов Санкции
NEWS
Локдаун не для всех. Как избежать ограничений в "красной" зоне
Локдаун не для всех. Как избежать ограничений в "красной" зоне
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине