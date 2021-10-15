Российские супермаркеты MERE больше не будут работать в Украине: СНБО ввел санкции

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил санкции против российской компании MERE. Последний в Украине супермаркет будет закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова .

По его словам, российская компания уйдет из Украины. Последний магазин MERE, как уточнил секретарь СНБО, остался и до сих пор работает в Белой Церкви.

"Применены санкции в отношении компании MERE. Она после заседания СНБО не сможет работать на территории нашей страны", - сказал Данилов.

На уточняющие вопросы о закрытии супермаркетов, секретарь СНБО добавил, что "они работают в Крыму, и именно поэтому попали под наши санкции".

Отметим, что в сентябре он заявлял, что сеть MERE "в нашей стране работать не будет".

В начале лета в украинских СМИ появилось заявление директора по развитию сети MERE в Украине Артема Хоменко о том, что в июне возобновит свою работу супермаркет в Николаеве, после чего планируется открытие еще нескольких десятков магазинов.

Данилов тогда заявил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможный.