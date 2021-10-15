План обороны, две стратегии и новые санкции: что сегодня приняли на заседании СНБО

В Офисе президента вечером пятницы, 15 октября, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания рассказал, что сегодня рассматривали.

План обороны и две стратегии

Впервые в истории государства был принят План обороны Украины. По словам Данилова, этот документ "дает ответы на вызовы, которые стоят перед Украиной", а также он должен обеспечить координацию между оборонными элементами страны.

Также на заседании СНБО приняли Стратегию биозащиты, которая по словам Данилова, в частности, должна помочь в борьбе с коронавирусом.

Еще одним вопросом заседания СНБО было одобрение Стратегии информационной безопасности. Этот документ должен помочь в борьбе с информационной агрессией со стороны России.

Новые санкции за "выборы" в Госдуму РФ

СНБО расширил санкционный список за организацию и проведение российских "выборов" в Государственную думу на территории оккупированных Крыма и Донбасса.

Список пополнили еще 237 человек. Это преимущественно члены избирательных комиссий и кандидаты в депутаты Госдумы России.

Санкции против российской сети супермаркетов

На заседание СНБО решили запретить деятельность в Украине российской сети супермаркетов MERE. По словам Данилова, после сегодняшнего заседания СНБО, эта компания не сможет работать на территории нашей страны. Сейчас супермаркеты этой сети есть только в Белой Церкви.

Возможные отставки в Минэкологии

Как рассказал Данилов, сегодня СНБО заслушал руководство Министерства защиты окружающей среды, работой которого недовольны. По словам Данилова, Минэкологии недостаточно эффективно выполняет указы президента, поэтому Кабмин попросили на ближайшем заседании оценить эффективность деятельности руководства этого министерства.

Проверка газовых и нефтекомпаний

СНБО поручил Службе безопасности Украины проверить 23 компании, которые добывают углеводороды. Данилов отметил, что эти компании получили лицензии от государства без соответствующих документов, которые были нужны по состоянию на 2018 год. Какие именно компании планируют проверить, секретарь СНБО не уточнил.