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Оккупанты в Донецке устроили "пикет" и заблокировали отель с наблюдателями ОБСЕ

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Донецк, Воскресенье 17 октября 2021 05:41
Оккупанты в Донецке устроили "пикет" и заблокировали отель с наблюдателями ОБСЕ Фото: оккупанты заблокировали работу миссии ОБСЕ в Донецке (flickr.com/osce)
Автор: Артур Родивилов

Оккупационная администрация в Донецке устроила перед гостиницей, где проживают члены СММ ОБСЕ, "акцию протеста". "Пикет" препятствовал передвижению наблюдателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, в центральной части неподконтрольного правительству Донецка Миссия фиксировала массовое собрание с участием 50-100 человек, преимущественно молодых мужчин.

Отмечается, что некоторые из этих молодых людей держали транспаранты и "выражали критику относительно деятельности СММ, особенно в отношении событий, которые произошли 13 октября на участке разведения в районе Золотого, когда члена вооруженных формирований, как сообщалось, задержали Вооруженные силы Украины".

Согласно отчету, примерно в 18:30 наблюдатели зафиксировали, как участники массового собрания устанавливали перед отелем 22 палатки, а также биотуалеты.

"В течение дня участники собрания организовано сменяли друг друга. СММ констатировала спокойную ситуацию. 16 октября акция протеста продолжилась", - отмечается в отчете.

Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал блокирование миссии ОБСЕ на российской границе разрушительным ударом по минским договоренностям.

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