Новые карантинные ограничения и суд над полковником ВСУ: новости за 8 апреля

Кабмин внес изменения в карантинные ограничения, в Житомирской области произошла вспышка коронавируса, полковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. Подробнее о том, что произошло в среду, 8 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

По данным Минздрава, на утро 8 апреля общее число заболевших коронавирусом возросло до 1668 человек. За сутки подтвердились тесты на COVID-19 у 206 украинцев. Количество летальных случаев увеличилось до 52, а выздоровело уже 35 пациентов.

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

В городе Малин (Житомирская область) зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Это произошло из-за празднования компанией местных жителей возвращения своего товарища из-за границы, несмотря на карантинные меры.

Жертвами заболевания коронавирусом в мире стали почти 80 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего по состоянию 3:00 9 апреля во всем мире зарегистрировали 1 511 104 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

У Зеленского подтвердили дату обмена пленными

Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до Пасхи (19 апреля). Соответствующее заявление опубликовал Офис президента.

Сообщается, что вчера, 8 апреля, прошли переговоры контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.

Полковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Шевченковский районный суд г. Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы полковника ВСУ и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Источники РБК-Украина сообщают, что речь идет о полковнике ВСУ Иване Безъязыкове.

По данным следствия, он, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе".

Стала известна должность брата Ермака в СНБО

Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина.

Указано, что Денис Ермак был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.

Напомним, ранее нардеп Гео Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Комитет Рады принял решение по закону о скандальной "марже Холодова"

Комитет парламента по финансам, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Как писало РБК-Украина, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании финкомитета парламентарии включили в документ правку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Сандерс вышел из президентской гонки в США

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает CNN.

Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.