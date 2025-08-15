Новий банк у "Дія.Картці": хто може її відкрити та як користуватись послугою

Перелік банків, з якими співпрацює "Дія.Картка", було розширено. Партнером послуги став àбанк.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Дії" у Facebook.
"Дія.Картка" - це нова цифрова послуга, що дозволяє отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.
По суті, це універсальна картка для всіх державних виплат, завдяки якій усі цільові та нецільові виплати, а також особисті кошти можна зберігати "в одному місці".
Раніше українцям вже пояснювали, що "Дія.Картка" має:
В цілому користуватись "Дія.Карткою" можна для таких програм:
Крім того, скоро з'явиться ще одна - "Пакунок школяра".
"А для програм "єВідновлення" та "Національний кешбек" картки залишаються окремими", - уточнили у прес-службі "Дії".
З "Дія.Картка" витрачати гроші зі спеціальних рахунків програм можна повністю.
Якщо ж під час оплати тієї чи іншої покупки їх не буде вистачати - різницю автоматично доплачувати зі свого особистого рахунку.
Так, наприклад, якщо книга коштує 1000 гривень, а на рахунку програми "єКнига" - 908 гривень, то:
Станом на п'ятницю, 15 серпня, партнерами послуги "Дія.Картка" є такі банки:
"Згодом перелік доступних банків для оформлення картки збільшуватиметься", - зауважили у прес-службі "Дії".
Оформити "Дія.Картку" можуть:
Зробити це можна:
Для того, щоб відкрити "Дія.Картку" через "Дію", потрібно:
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що універсальний інструмент для отримання державних виплат - "Дія.Картка" - з часом буде доступний у банках, які співпрацюють із платформою "Дія" та охопить більшість громадян, які мають право на соціальні виплати.
Крім того, "Дія" запускає бета-тест нової комплексної послуги - Базової соціальної допомоги.
Читайте також, коли українці зможуть змінити прізвище в "Дії" та навіть отримати розлучення.