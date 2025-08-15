Новий банк у "Дія.Картці": хто може її відкрити та як користуватись послугою

Навіщо потрібна "Дія.Картка"

"Дія.Картка" - це нова цифрова послуга, що дозволяє отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.

По суті, це універсальна картка для всіх державних виплат, завдяки якій усі цільові та нецільові виплати, а також особисті кошти можна зберігати "в одному місці".

Раніше українцям вже пояснювали, що "Дія.Картка" має:

окремі рахунки для цільових державних програм - "єКнига" та "Ветеранський спорт";

загальний рахунок - для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), нарахування пенсії та інших.

"Дія.Картка" - зручна цифрова послуга (скриншот: youtube.com/@Diia)

Для яких програм працює послуга

В цілому користуватись "Дія.Карткою" можна для таких програм:

"єКнига";

"єМалятко";

"Ветеранський спорт";

"Допомога по безробіттю";

"Допомога ВПО";

"Пенсії";

"Міжнародна допомога";

"Військові облігації";

"Повернення вкладів".

Крім того, скоро з'явиться ще одна - "Пакунок школяра".

"А для програм "єВідновлення" та "Національний кешбек" картки залишаються окремими", - уточнили у прес-службі "Дії".

Як можна витрачати гроші зі спецрахунків

З "Дія.Картка" витрачати гроші зі спеціальних рахунків програм можна повністю.

Якщо ж під час оплати тієї чи іншої покупки їх не буде вистачати - різницю автоматично доплачувати зі свого особистого рахунку.

Так, наприклад, якщо книга коштує 1000 гривень, а на рахунку програми "єКнига" - 908 гривень, то:

908 гривень спишуться з рахунку програми;

92 гривні - з вашого особистого балансу на картці.

Які банки вже є партнерами послуги

Станом на п'ятницю, 15 серпня, партнерами послуги "Дія.Картка" є такі банки:

"ПриватБанк";

Monobank;

"Банк Кредит Дніпро";

"А-Банк" (àбанк).

"Згодом перелік доступних банків для оформлення картки збільшуватиметься", - зауважили у прес-службі "Дії".

Хто і як може оформити "Дія.Картку"

Оформити "Дія.Картку" можуть:

повнолітні українці;

з підтвердженим РНОКПП.

Кому доступна "Дія.Картка" (скриншот: youtube.com/@Diia)

Зробити це можна:

або у застосунку банку-партнера;

або у застосунку "Дія".

Для того, щоб відкрити "Дія.Картку" через "Дію", потрібно:

оновити застосунок "Дія";

авторизуватись;

перейти у розділ "Сервіси";

знайти пункт "Дія.Картка";

обрати банк;

підписати згоду "Дія.Підписом".

Публікація "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)