Новый банк в "Дія.Картка": кто может ее открыть и как пользоваться услугой

Зачем нужна "Дія.Картка"

"Дія.Картка" - это новая цифровая услуга, позволяющая получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.

По сути, это универсальная карта для всех государственных выплат, благодаря которой все целевые и нецелевые выплаты, а также личные средства можно хранить "в одном месте".

Ранее украинцам уже объясняли, что "Дія.Картка" имеет:

отдельные счета для целевых государственных программ - "єКнига" и "Ветеранский спорт";

общий счет - для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), начисления пенсии и т.д.

"Дія.Картка" - удобная цифровая услуга (скриншот: youtube.com/@Diia)

Для каких программ работает услуга

В целом пользоваться "Дія.Карткой" можно для таких программ:

"єКнига";

"єМалятко";

"Ветеранский спорт";

"Помощь по безработице";

"Помощь ВПЛ";

"Пенсии";

"Международная помощь";

"Военные облигации";

"Возврат вкладов".

Кроме того, скоро появится еще одна - "Пакет школьника".

"А для программ "єВідновлення" и "Национальный кэшбек" карты остаются отдельными", - уточнили в пресс-службе "Дії".

Как можно тратить деньги со спецсчетов

С "Дія.Картка" тратить деньги со специальных счетов программ можно полностью.

Если же при оплате той или иной покупки их не будет хватать - разницу автоматически доплачивать со своего личного счета.

Так, например, если книга стоит 1000 гривен, а на счету программы "єКнига" - 908 гривен, то:

908 гривен спишутся со счета программы;

92 гривны - с вашего личного баланса на карте.

Какие банки уже являются партнерами услуги

По состоянию на пятницу, 15 августа, партнерами услуги "Дія.Картка" являются такие банки:

"ПриватБанк";

Monobank;

"Банк Кредит Дніпро";

"А-Банк" (àбанк).

"Со временем перечень доступных банков для оформления карты будет увеличиваться", - отметили в пресс-службе "Дії".

Кто и как может оформить "Дія.Картку"

Оформить "Дія.Картку" могут:

совершеннолетние украинцы;

с подтвержденным РНОКПП.

Кому доступна "Дія.Картка" (скриншот: youtube.com/@Diia)

Сделать это можно:

либо в приложении банка-партнера;

либо в приложении "Дія".

Для того чтобы открыть "Дія.Картку" через "Дію", нужно:

обновить приложение "Дія";

авторизоваться;

перейти в раздел "Сервисы";

найти пункт "Дія.Картка";

выбрать банк;

подписать согласие "Дія.Підписом".

Публикация "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)