Общество Образование Деньги Изменения

Новый банк в "Дія.Картка": кто может ее открыть и как пользоваться услугой

Оформить "Дія.Картку" можно несколькими разными способами (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Перечень банков, с которыми сотрудничает "Дія.Картка", был расширен. Партнером услуги стал àбанк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії" в Facebook.

Зачем нужна "Дія.Картка"

"Дія.Картка" - это новая цифровая услуга, позволяющая получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.

По сути, это универсальная карта для всех государственных выплат, благодаря которой все целевые и нецелевые выплаты, а также личные средства можно хранить "в одном месте".

Ранее украинцам уже объясняли, что "Дія.Картка" имеет:

  • отдельные счета для целевых государственных программ - "єКнига" и "Ветеранский спорт";
  • общий счет - для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), начисления пенсии и т.д.

"Дія.Картка" - удобная цифровая услуга (скриншот: youtube.com/@Diia)

Для каких программ работает услуга

В целом пользоваться "Дія.Карткой" можно для таких программ:

  • "єКнига";
  • "єМалятко";
  • "Ветеранский спорт";
  • "Помощь по безработице";
  • "Помощь ВПЛ";
  • "Пенсии";
  • "Международная помощь";
  • "Военные облигации";
  • "Возврат вкладов".

Кроме того, скоро появится еще одна - "Пакет школьника".

"А для программ "єВідновлення" и "Национальный кэшбек" карты остаются отдельными", - уточнили в пресс-службе "Дії".

Как можно тратить деньги со спецсчетов

С "Дія.Картка" тратить деньги со специальных счетов программ можно полностью.

Если же при оплате той или иной покупки их не будет хватать - разницу автоматически доплачивать со своего личного счета.

Так, например, если книга стоит 1000 гривен, а на счету программы "єКнига" - 908 гривен, то:

  • 908 гривен спишутся со счета программы;
  • 92 гривны - с вашего личного баланса на карте.

Какие банки уже являются партнерами услуги

По состоянию на пятницу, 15 августа, партнерами услуги "Дія.Картка" являются такие банки:

  • "ПриватБанк";
  • Monobank;
  • "Банк Кредит Дніпро";
  • "А-Банк" (àбанк).

"Со временем перечень доступных банков для оформления карты будет увеличиваться", - отметили в пресс-службе "Дії".

Кто и как может оформить "Дія.Картку"

Оформить "Дія.Картку" могут:

  • совершеннолетние украинцы;
  • с подтвержденным РНОКПП.

Кому доступна "Дія.Картка" (скриншот: youtube.com/@Diia)

Сделать это можно:

  • либо в приложении банка-партнера;
  • либо в приложении "Дія".

Для того чтобы открыть "Дія.Картку" через "Дію", нужно:

  • обновить приложение "Дія";
  • авторизоваться;
  • перейти в раздел "Сервисы";
  • найти пункт "Дія.Картка";
  • выбрать банк;
  • подписать согласие "Дія.Підписом".

Публикация "Дії" (скриншот: facebook.com/diia.gov.ua)

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что универсальный инструмент для получения государственных выплат - "Дія.Картка" - со временем будет доступен в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія" и охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.

Кроме того, "Дія" запускает бета-тест новой комплексной услуги - Базовой социальной помощи.

Читайте также, когда украинцы смогут изменить фамилию в "Дії" и даже получить развод.

