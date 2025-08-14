Розлучитися через "Дію" можна буде вже восени, - Федоров

Послуга розлучення у застосунку "Дія" буде доступна вже восени цього року.

Як передає РБК-Україна , про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив під час трансляцію у TikTok .

"Розлучитися в "Дії" можна буде восени, я думаю, що наприкінці. Над такою послугою ми працюємо, тому що це також важлива послуга під час війни. Щоб люди не ходили, не стояли в чергах, ми також це зробимо", - сказав Федоров.

За його словами, на відміну від укладання шлюбу при розлученні "Дія" проситиме подумати й намагатиметься відмовити заявників через гейміфікацію.