Українці зможуть змінити прізвище в "Дії": що відомо

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 08:33
Українці зможуть змінити прізвище в "Дії": що відомо Фото: сервіс має запрацювати до кінця 2025 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Українці зможуть офіційно змінювати прізвища дистанційно в режимі онлайн. Таку послугу мають намір запровадити у "Дії".

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його стрім в соцмережі TikTok.

За його словами, відповідний сервіс в "Дії" буде актуальним, оскільки спостерігається великий попит з боку громадян на зміну прізвища.

В Мінцифри хочуть реалізувати таку можливість до кінця 2025 року. Команда Федорова вже працює над запровадженням відповідного сервісу.

"От над цим ми працюємо. Моя команда обіцяє, що до Нового року запустимо... Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги на які є запит. І ми над цим працюємо, я це актуалізував", - зазначив чиновник.

Зазначмо, що сьогодні змінити прізвище в Україні можливо за бажанням громадянина, який досягнув 16 років, або за згодою батьків, якщо особа у віці від 14 до 16 років.

Для цього необхідно звернутися в орган державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Далі треба написати відповідну заяву та подати документи: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб (якщо є). Після розгляду заяви громадянину мають видати свідоцтво про зміну прізвища.

Відповідна послуга передбачає сплату адмінзбору.

Інші послуги в "Дії"

Нагадаємо, в Україні вже стартувала нова цифрова послуга - Дія.Картка. З її допомогою можна отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.

Також повідомлялось, що незабаром у "Дії" можна буде отримувати послуги, користуючись голосовими запитами.

