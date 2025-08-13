"Дія.Картка" для всіх виплат вже працює: як оформити та що потрібно знати

В Україні стартувала нова цифрова послуга - Дія.Картка, яка дозволяє отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Оформити картку можна безпосередньо у смартфоні - у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнери: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. У майбутньому перелік банків розширюватиметься.

Дія.Картка дозволяє об’єднати всі державні виплати в одному місці, що скасовує необхідність відкривати окремі рахунки під кожну програму.

Серед ключових переваг - одна картка для всіх виплат та можливість змішаної оплати, коли у разі нестачі коштів автоматично додаються власні гроші користувача.

На Дія.Картку вже можна отримати:

єКнигу;

єМалятко;

військові облігації;

ветеранський спорт;

допомогу по безробіттю;

допомогу ВПО;

пенсійні виплати;

допомогу від міжнародних організацій та інші.

Скористатися послугою можуть всі громадяни України віком від 18 років, маючи паспорт та РНОКПП.

Федоров додав, що незабаром на Дія.Картку можна буде отримати й виплату за програмою "Пакунок школяра".

При цьому наголосив, що Національний кешбек та єВідновлення залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку.