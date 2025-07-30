В Україні вводять "Дія.Картку" для держвиплат: що зміниться
Кабінет міністрів України ухвалив запуск цифрової "Дія.Картки" — універсального інструменту для отримання державних виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.
У середу, 30 липня, уряд затвердив нову ініціативу - "Дія.Картку".
Вона стане зручним способом для отримання усіх видів соціальної допомоги: від виплат внутрішньо переміщеним особам і пенсій до допомоги по безробіттю та виплат на дітей.
"Запровадження "Дія.Картки" дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки", - заявила Свириденко.
Що передбачає нова система
- доступ до всіх державних виплат в одному цифровому інструменті;
- запуск спеціалізованих програм, таких як "єМалятко", "єКнига", "Ветеранський спорт" та майбутній "Пакунок школяра";
- можливість отримувати кошти за військовими облігаціями, виплати по безробіттю, пенсії та інші форми допомоги.
Картка працюватиме в інтеграції з мобільним застосунком "Дія".
Вона також дозволить контролювати, чи використовуються кошти за призначенням - наприклад, для придбання книг, спорядження чи товарів для дітей.
У Свириденко зазначила, що "Дія.Картка" буде доступна в банках, які співпрацюють із платформою "Дія", і з часом охопить більшість громадян, що мають право на соціальні виплати.
Нагадаємо, що у грудні 2024 в Україні запустили картку, яку можна отримати у кількох банках. На цю картку будуть нараховуватися різноманітні виплати від держави.
На "Дія.Картці" поступово з’являтиметься більше державних програм із "фарбованими" коштами, що використовуватимуться для цільових виплат.
На меті – зробити послуги доступними для всіх жителів нашої країни
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