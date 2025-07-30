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В Україні вводять "Дія.Картку" для держвиплат: що зміниться

Середа 30 липня 2025 13:44
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В Україні вводять "Дія.Картку" для держвиплат: що зміниться Фото: "Дія.Картку" ввели в Україні для держвиплат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабінет міністрів України ухвалив запуск цифрової "Дія.Картки" — універсального інструменту для отримання державних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.

У середу, 30 липня, уряд затвердив нову ініціативу - "Дія.Картку".

Вона стане зручним способом для отримання усіх видів соціальної допомоги: від виплат внутрішньо переміщеним особам і пенсій до допомоги по безробіттю та виплат на дітей.

"Запровадження "Дія.Картки" дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки", - заявила Свириденко.

Що передбачає нова система

  • доступ до всіх державних виплат в одному цифровому інструменті;
  • запуск спеціалізованих програм, таких як "єМалятко", "єКнига", "Ветеранський спорт" та майбутній "Пакунок школяра";
  • можливість отримувати кошти за військовими облігаціями, виплати по безробіттю, пенсії та інші форми допомоги.

Картка працюватиме в інтеграції з мобільним застосунком "Дія".

Вона також дозволить контролювати, чи використовуються кошти за призначенням - наприклад, для придбання книг, спорядження чи товарів для дітей.

У Свириденко зазначила, що "Дія.Картка" буде доступна в банках, які співпрацюють із платформою "Дія", і з часом охопить більшість громадян, що мають право на соціальні виплати.

Нагадаємо, що у грудні 2024 в Україні запустили картку, яку можна отримати у кількох банках. На цю картку будуть нараховуватися різноманітні виплати від держави.

На "Дія.Картці" поступово з’являтиметься більше державних програм із "фарбованими" коштами, що використовуватимуться для цільових виплат.

На меті – зробити послуги доступними для всіх жителів нашої країни

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