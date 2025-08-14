ua en ru
"Дія" запускає нову послугу соцдопомоги: хто може протестувати першим

Четвер 14 серпня 2025 14:40
"Дія" запускає нову послугу соцдопомоги: хто може протестувати першим

Четвер 14 серпня 2025 14:40
Автор: Ірина Глухова

"Дія" запускає бета-тест нової комплексної послуги - Базової соціальної допомоги.
Для цього шукають 1000 тестувальників, які допоможуть зробити сервіс максимально зручним для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу єдиного онлайн-порталу державних послуг і застосунку.

Базова соціальна допомога - це щомісячна виплата для тих, хто вже користується державними програмами соціальної підтримки.

Від подання заявки до зарахування коштів на Дія.Картку - уся процедура буде максимально простою та швидкою.

Взяти участь у тестуванні можуть:

  • отримувачі допомоги для малозабезпечених сімей;

  • одинокі матері або батьки, які отримують виплати на дітей;

  • особи, що отримують тимчасову допомогу на дитину через несплату аліментів іншим із батьків.

Для участі потрібен податковий номер, активований Дія.Підпис та Дія.Картка.
Зареєструватися можна на сайті або в застосунку "Дія": diia.gov.ua/bazova-sotsialna-dopomoha.

"Дія"

"Дія" - це український державний сервіс, створений для забезпечення зручного доступу громадян до адміністративних послуг.

Завдяки порталу та мобільному застосунку користувачі можуть отримувати послуги, подавати документи онлайн, а також зберігати цифрові копії посвідчень, довідок і ліцензій.

Нагадаємо, в Україні вже стартувала нова цифрова послуга - Дія.Картка, яка дозволяє отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.

Так, Дія.Картка дозволяє об’єднати всі державні виплати в одному місці, що скасовує необхідність відкривати окремі рахунки під кожну програму.

Також ми писали, що на порталі "Дія" є можливість подати заявку на отримання фінансової підтримки у вигляді гранту для започаткування або розширення власної підприємницької діяльності

Дія Виплати Мінцифра
