Нові терміни "референдумів" та макрофінансова допомога Україні від ЄС: новини за 20 вересня

Так звані "Донецька та Луганська народні республіки" визначили терміни проведення "референдумів" про входження до складу Росії. Тим часом Рада Європейського союзу ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу у розмірі 5 мільярдів євро.

Докладніше про те, що сталося у вівторок, 20 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: головні новини

Окупанти в ОРДЛО призначили дату проведення "референдумів" про приєднання до Росії

Окупанти у так званих "Луганській та Донецькій народних республіках" призначили дату проведення "референдуму" про входження до складу Росії. Він має відбутися у період з 23 по 27 вересня.

За інформацією росЗМІ, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти мають намір також провести "референдуми" з 23 по 27 вересня.

Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні на 5 млрд євро

Рада Європейського Союзу 20 вересня ухвалила рішення надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро в терміновому порядку.

Макрофінансова допомога у розмірі 5 млрд євро буде надана Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеної Європейською комісією від 18 травня 2022 року та схваленою радою ЄС 23-24 червня.

У Києві з початку війни вперше запрацював McDonald's

Вперше з повномасштабного вторгнення Росії в Україні знову відкрилися ресторани мережі швидкого харчування McDonald's. 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани мережі.

З самого ранку біля ресторанів McDonald's вишикувалася черга з кур'єрів та покупців. Мешканці столиці, щоб довго не чекати на замовлення, приїжджали відразу під ресторан мережі та робили замовлення через додаток доставки.

Ердоган заявив, що Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених .

Він вважає, що завдяки цьому "буде зроблено значний крок уперед".

Росія не буде допущена до Євро-2024, - Павелко

Спортивна ізоляція Росії після повномасштабного вторгнення в Україну набирає обертів. Тамтешня збірна змушена буде пропустити футбольний чемпіонат Європи у 2024 році .

Трас анонсувала збільшення допомоги Україні 2023 року. До неї увійдуть РСЗВ

Наступного року Велика Британія порівняє чи перевищить обсяг військової допомоги, наданої Україні у 2022 році. Так, країна продовжуватиме постачати ЗСУ реактивні системи залпового вогню.

Прем'єр-міністр Ліз Трасс зазначила, що конкретний характер військової підтримки Британії визначатиметься виходячи з потреб ЗСУ.

Дощі Україну не покинуть: прогноз погоди на 21 вересня

У середу, 21 вересня, в Україні буде хмарно, а на півдні очікується мінлива хмарність. При цьому на всій території країни прогнозується невеликий дощ.

За прозами синоптиків, завтра очікується невеликий дощ. У північних, вночі та у східних областях прогнозуються помірні дощі. При цьому на півдні країни, вдень також Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях без істотних опадів.