Сьогодні вдень окупанти знову обстріляли Слов'янськ: відео наслідків

У вівторок, 20 вересня, російські окупанти обстріляли знову Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Слов'янська Вадима Ляха.

"На жаль, у Слов'янську знову неспокійно.Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній", - розповів він. За словами Ляха, місто атакували імовірно, з С-300. "На щастя обійшлося без постраждалих", - додав очільник міста.