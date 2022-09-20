У Києві з початку війни вперше запрацював McDonald's: нове меню та перші фото

Вперше із повномасштабного вторгнення Росії в Україні знову відкрилися ресторани мережі швидкого харчування McDonald's. 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна .

З самого ранку біля ресторанів McDonald's вишикувалася черга з кур'єрів та покупців. Мешканці столиці, щоб довго не чекати на замовлення, приїжджають відразу під ресторан мережі та роблять замовлення через додаток доставки.

Один із перших замовлень віддали у ресторані на Дарницькій площі. Через 15 хвилин кур'єри закінчилися і зробити замовлення з McDonald's стало неможливим.

Як розповіли кур'єри Glovo, через великий попит програма перестала показувати меню ресторану.

Фото: ресторани McDonald's відкрилися у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перші ресторани McDonald's відкрилися на лівому березі столиці. Однак вони поки що працюють у режимі доставки.

При цьому вже в жовтні відвідувачі ресторану матимуть змогу скористатися послугою Макдрайв та експрес-вікнами.

Фото: ресторани McDonald's відкрилися у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нове меню

У McDonald's помітно зросли ціни на блюда. До війни ціни вони були значно меншими.

Доставка їжі

На даний момент замовити їжу з McDonald's можна лише через додаток служби доставки Glovo. Доставка доступна лише жителям лівого берега столиці. Зокрема, Харківського масиву, Позняків, Осокорків, Дарниці та частково масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та Лиски.

Нагадаємо, McDonald's призупинив роботу у перший день вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Його команда стала великою волонтерською організацією, близько 10 тисяч співробітників продовжували отримувати заробітні плати.

У березні компанія однією з перших оголосила про свій вихід з російського ринку.

Докладніше про роботу McDonald's після відкриття - читайте у матеріалі "McDonald's повернувся до Києва: де і як замовити ".

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