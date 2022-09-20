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Ердоган заявив, що Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених

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Анкара, Вівторок 20 вересня 2022 05:38
Ердоган заявив, що Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS .

Президент Туреччини вважає, що завдяки цьому "буде зроблено значний крок уперед".

"За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників", – заявив він.

Крім того, на його думку, після закінчення війни всі захоплені землі Росією мають повернути.

"Захоплені землі буде повернуто Україні", - сказав Ердоган.

Також він зазначив, що жодне "вторгнення не може бути виправданим".

Нагадаємо, раніше в Україні створили державний проєкт "Хочу жити", щоб допомогти російським військовим здатися в полон ЗСУ.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні російських полонених менше, ніж у Росії.

Додамо, що Зеленський заявляв, що погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених.

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