Ердоган заявив, що Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS .
Президент Туреччини вважає, що завдяки цьому "буде зроблено значний крок уперед".
"За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників", – заявив він.
Крім того, на його думку, після закінчення війни всі захоплені землі Росією мають повернути.
"Захоплені землі буде повернуто Україні", - сказав Ердоган.
Також він зазначив, що жодне "вторгнення не може бути виправданим".
Нагадаємо, раніше в Україні створили державний проєкт "Хочу жити", щоб допомогти російським військовим здатися в полон ЗСУ.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні російських полонених менше, ніж у Росії.
Додамо, що Зеленський заявляв, що погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених.
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