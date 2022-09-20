Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні на 5 млрд євро
Фото: ЄС схвалив виділення Україні 5 млрд євро (Getty Images)
Рада Європейського Союзу 20 вересня прийняла рішення надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро в терміновому порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.
Як зазначається у повідомленні, 9 вересня міністри фінансів ЄС погодили заяву на підтримку цієї додаткової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро на неформальному засіданні Ради у Празі.
"Сьогодні цю додаткову допомогу було офіційно прийнято після того, як необхідні формальні кроки були виконані всього за 11 днів", - йдеться у заяві.
Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.