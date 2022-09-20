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Росія не буде допущена до Євро-2024, – Павелко

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Франкфурт, Вівторок 20 вересня 2022 13:17
Росія не буде допущена до Євро-2024, – Павелко Фото: Тренування збірної Росії навесні (facebook.com/TeamRussia)
Автор: Антон Федорців

Спортивна ізоляція Росії після повномасштабного вторгнення до України набирає обертів. Тамтешня збірна змушена буде пропустити футбольний чемпіонат Європи 2024 року.

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис функціонера у Facebook.

Очільник УАФ відреагував на спроби Російського футбольного союзу домогтися дискваліфікації головного тренера збірної України. Функціонери держави-агресора звинуватили Олександра Петракова в "дискримінації росіян".

Павелко назвав скаргу РФС "істерикою", що не вартує ані найменшої уваги. За його словами, УЄФА розглянув запит росіян і оголосив асоціації попередження і незначний штраф. Окрім того, функціонер поділився поганими для РФС новинами.

"Водночас росіянам просто немає до чого готуватися. Як і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання!" – написав Павелко.

Саме на другу неділю жовтня заплановане жеребкування кваліфікації до Євро-2024. УЄФА розподілить європейські збірні в 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

До слова, воротар Волинець не зможе дебютувати за збірну в Шотландії через візові проблеми.

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Російська Федерація Футбол Андрей Павелко
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