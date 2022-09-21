Новые сроки "референдумов" и макрофинансовая помощь Украине от ЕС: новости за 20 сентября

Так называемые "Донецкая и Луганская народные республики" определили сроки проведения "референдумов" о вхождении в состав России. Тем временем Совет Европейского союза принял решение предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов евро.

Подробнее о том, что произошло во вторник, 20 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: главные новости

Оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России

Оккупанты в так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках" назначили дату проведения "референдума" о вхождении в состав России. Он должен состояться в период с 23 по 27 сентября.

По информации росСМИ, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях оккупанты намерены также провести "референдумы" с 23 по 27 сентября.

Совет ЕС одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро

Совет Европейского Союза 20 сентября принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 млрд в евро в срочном порядке.

Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она представляет собой второй этап реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией от 18 мая 2022 года и одобренной советом ЕС 23-24 июня.

В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's

Впервые с полномасштабного вторжения России в Украине вновь открылись рестораны сети быстрого питания McDonald's. 20 сентября в Киеве возобновили работу первые три ресторана сети.

С самого утра у ресторанов McDonald's выстроилась очередь из курьеров и покупателей. Жители столицы, чтобы долго не ждать заказ, приезжали сразу под ресторан сети и делали заказы через приложение доставки.

Эрдоган заявил, что Украина и РФ договорились об обмене 200 военнопленных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных.

Он считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".

Россия не будет допущена к Евро-2024, - Павелко

Спортивная изоляция России после полномасштабного вторжения в Украину набирает обороты. Тамошняя сборная вынуждена будет пропустить футбольный чемпионат Европы в 2024 году.

Трасс анонсировала увеличение помощи Украине в 2023 году. В нее войдут РСЗО

В следующем году Великобритания сравнит или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году. Так, страна продолжит поставлять ВСУ реактивные системы залпового огня.

Премьер-министр Лиз Трасс отметила, что конкретный характер военной поддержки Британии будет определяться исходя из нужд ВСУ.

Дожди Украину не покинут: прогноз погоды на 21 сентября

В среду, 21 сентября, в Украине будет облачно, а на юге ожидается переменная облачность. При этом по всей территории страны прогнозируется небольшой дождь.

По прозам синоптиков, завтра временами ожидается небольшой дождь. В северных, ночью и в восточных областях прогнозируются умеренные дожди. При этом на юге страны, днем также и Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях без существенных осадков.